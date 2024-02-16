Через тривалий виток нафтопродуктів відбулось їх потрапляння до річки Немишля, яка протікає територією м. Харкова та в подальшому впадає у річки Харків, Лопань та Уди.

Спеціалісти намагаються зупинити забруднення екосистеми, спричинене ворожим ударом по нафтобазі у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Там нагадали, що 9 лютого близько 22:50 держава-агресорка завдала ударів трьома безпілотниками по Харкову. Тоді через влучання БПЛА у нафтобазу у Немишлянському районі стався витік і займанн палива, через що загинуло 7 людей, серед них троє дітей. Але російська атака спричинила наслідки і для довкілля.

"Через влучання безпілотника на територію нафтобази пошкоджено обладнання та ємності для зберігання нафтопродуктів. Орієнтовно, на той момент в резервуарах перебувало близько 3,8 тис тонн бензину і дизпалива. Через тривалий виток нафтопродуктів відбулось їх потрапляння до річки Немишля, яка протікає територією м. Харкова та в подальшому впадає у річки Харків, Лопань та Уди", - інформують у прокуратурі.

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Наразі співробітники Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів цього екоциду - проведено огляд території, забрудненої внаслідок розливу та горіння нафтопродуктів, відібрано проби зразків ґрунтів для проведення лабораторних досліджень. Також проводиться обстеження річок Немишля, Харків, Лопань і Уди.

"Після отримання результатів лабораторних досліджень проб води, ґрунтів та зразків нафтопродуктів буде визначено розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунтів, атмосферного повітря і поверхневих вод, а також призначено інженерно-екологічну, економічну експертизи, а також експертизу безпеки життєдіяльності", - зазначають у прокуратурі.

Наразі ж для локалізації нафтових розливів встановлено загороджувальні бони, а також проводиться обробка забруднених водних поверхонь сорбентами, які поглинають та знешкоджують дію нафтопродуктів.

Атака по Харкову 9 лютого

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Зокрема, ворожі "Шахеди" влучили по сховищу нафтопродуктів, внаслідок чого стався розлив пального, яке потім спалахнуло. Загорілись 15 приватних житлових будинків поряд. Згодом стало відомо, що вони згоріли вщент.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули семеро людей, троє з яких – діти: 7, 4 роки та дитина близько 6 місяців.

Внаслідок цієї атаки у навколишнє середовище вилилося близько 3 тисяч тонн нафтопродуктів. У зв’язку з цим, були відібрані проби води на дев'яти об’єктах Харкова та області, а саме в річці Уди. В ОВА запевнили, що фахівці вже розробили алгоритм дій по перешкоджанню просуванню шкідливих речовин по річці, яка впадає у Сіверський Донець. Зазначалось, що, за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.

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