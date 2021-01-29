Також пропонується збільшити розмір штрафів за знищення або пошкодження зелених насаджень, які не віднесені до лісового фонду.

Верховна Рада України встановлює кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень в межах населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень" (№3805). За нього проголосував 281 народний депутат.

Законопроектом пропонується посилити адміністративну відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду, шляхом збільшення розмірів штрафів, а також встановити кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень в межах населених пунктів.

Даним законопроектом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема його пропонують доповнити статтею 246-1 "Знищення або пошкодження зелених насаджень в межах населених пунктів".

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Нею передбачено штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн) або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк за умисне та/або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, газонів, що відносяться до зелених насаджень в населених пунктах, що заподіяло істотну шкоду.

Такі ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, каратимуться обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. А якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, -то караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

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Автор: Надя Пришляк