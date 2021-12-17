Вчені гадають, чому рибу викинуло на берег.

Рідкісну глибоководну рибу виявили на березі біля Сан-Дієго. Це 31-й екземпляр такої риби, який коли-небудь зустрічали люди.

Про це повідомив Інститут океанографії Скріппса в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Читайте такожУ США спіймали рідкісну рибу з людськими зубами (фото)На початку цього місяця на пляжі в Енсінітасі (пляжне місто в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія) викинуло на берег самку футбольної риби. Її довжина - близько 30 сантиметрів, вага - близько 2,5 кілограмів.

Вчені акцентують - рідкісні екземпляри, подібні до цієї футбольної риби, неймовірно цінні для морського наукового співтовариства.

"У всьому світі зібрано всього 31 відомий екземпляр цього виду. Як видно з анімаційного фільму "У пошуках Немо", самок вудильника легко впізнати за кулястою формою тіла, гострими зубами, характерним спинним хребтом і за м'ясистою лампочкою, яка фосфоресує, використовуваною для приманювання здобичі", - розповіли в Інституті океанографії Скріппса.

Фахівці зробили рентгенівський знімок виявленої риби і зібрали зразки тканин для аналізу.

Риби цього виду мешкають на глибині 200-800 метрів. Вважається, що самки - малорухливі хижаки, що харчуються іншими рибами, креветками та іншим. Самці більшості видів цього сімейства після досягнення зрілості перетворюються в паразитичну форму. Вони прикріплюються до тіла самки і зливаються з її тканинами. Їхні статеві залози починають розвиватися, в той час, як всі інші органи дегенерують.

Останніми тижнями Каліфорнії було виявлено кілька інших глибоководних риб, викинутих на берег. У дослідників поки немає ніяких теорій щодо того, чому це сталося.

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Автор: Анастасія Печенюк