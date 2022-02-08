Якщо метод буде успішний, його почнуть тестувати і в інших регіонах світу.

Австралійська біо-компанія AirSeed Technologies придумала унікальний метод висаджування дерев за допомогою дронів.

Про це йшлося у сюжеті ТСН.

Фахівці AirSeed Technologies починають роботу з дослідження грунту. Далі-вибір насіння, поживних речовин і формування вантажу для літального апарату.

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Запевняють, що повітряне садівництво в рази ефективніше за звичайне.

"Одна людина висаджує 800 дерев на день, а дрон висаджує 40 тисяч капсул на день. Тут велика різниця, по-перше. По-друге, дрони можуть потрапити в ті місця, куди не дістанеться людина", - говорить генеральний директор і співзасновник компанії Ендрю Уокер.

Екологи оцінили новий метод, адже висадка лісу - один з ключових елементів боротьби зі змінами клімату.

Якщо метод австралійської компанії буде успішний, найближчим часом його почнуть тестувати і в інших регіонах світу. Перш за все в Африці, де і так мало рослинності.

Нагадаємо, у 2019 році половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі. Також вчені підрахували, що близько трьох мільярдів тварин загинули внаслідок масштабних лісових пожеж.