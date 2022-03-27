Раніше в Україні спалювання трави та сміття прирівняли до диверсій.

Співробітники ДСНС України у Кіровоградській області під час гасіння пожежі в полі врятували маленьке зайченя та вкотре закликали українців припинити палити суху траву.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС в Facebook.

"На страшних згарищах, що залишаються після випалювання рослинності, неможливо вижити жодній малій істоті. Але бувають щасливі випадки порятунку. Це мале зайченя вискочило з самого пекла прямо під ноги рятувальнику 24-ї ДПРЧ м. Бобринець ГУ ДСНС України у Кіровоградській області. Наш вогнеборець передав малюка водієві пожежного автомобіля і до кінця гасіння пожежі (гасили більше двох годин близько 1,5 гектара) крихітка була в безпеці, як у бога за пазухою. А мав би бути біля своєї мами, разом із братиками-сестричками… Зайченя відвезли в частину, там ним опікуються рятувальники. Вибач, малюк, що не врятували твою родину", – написали рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що в Україні спалювання трави та сміття прирівнюватимуть до диверсій. "Хочу звернутися до людей – не паліть траву і сміття, і просіть сусідів це не робити. У воєнний час це прирівнюється до диверсій", – зазначив він.

Втім, ледь не щодня в різних регіонах України рятувальники продовжують гасити пожежі, викликані спалювнням сухої трави та сміття.

В деяких регіонах вдаються до радикальних заходів боротьби з паліями. Так, нещодавно у Дніпропетровській області рятувальники зловили палія трави, спустили йому штани і покарали різкою.

Тим часом, у Полтавській області затриманим паліямсухої трави виписали штрафи та присудили 15 діб громадських робіт, під час яких вони будуть копати траншеї.

Нагадаємо також, що за спалювання сухої трави та листя в Україні передбачений штраф від 3060 до 6120 грн для громадян, від 15300 грн до 21420 грн на посадових осіб. За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12 240 грн.