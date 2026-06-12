Поблизу Чорнобиля зафіксували безногу ящірку: як відрізнити її від змії

Попри свою змієподібну зовнішність, вона не має жодного стосунку до змій.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували безногу ящірку – веретільницю. Про це розповіли в установі.

"Побачили в траві "змію"? Не поспішайте лякатися! Цілком можливо, що перед вами веретільниця – безнога ящірка. Попри свою змієподібну зовнішність, вона не має жодного стосунку до змій", - зазначили дослідники.

За словами фахівців, веретільниця неотруйна, спокійна та більшу частину життя проводить у ґрунті або під лісовою підстилкою, де полює на дощових черв’яків, слимаків та інших безхребетних.

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У Чорнобильському заповіднику веретільниця трапляється нечасто. Через прихований спосіб життя цей плазун залишається малопомітним навіть для досвідчених дослідників, пояснюють науковці.

Є кілька ознак, за якими можна відрізнити цього плазуна від змії. Так у веретільниці є рухомі повіки, якими вона кліпає, а ще, як і багато інших ящірок, у разі небезпеки може відкидати хвіст. На відміну від гадюки, її шия майже не звужується між головою і тілом.

Що ще відомо про веретільницю

Веретільниця, також веретінниця або гладун (Anguis) – рід безногих ящірок.

Вони повністю втратили свої кінцівки та часто сприймаються людьми за змій. За розмірами досягають 40-50 см, самки дещо більші за самців. Хвіст становить майже половину довжини тіла, проте практично не відрізняється від тулуба. Рухаються досить повільно, тому їх легко упіймати.

Як і решта ящірок, веретільницеві скидають хвости у випадку небезпеки, збиваючи з пантелику хижаків, після чого хвіст відростає, проте не досягає оригінальної довжини. Також на відміну від змій у них є отвори для вух. Язики веретільниць теж роздвоєні, але не такі довгі, як у змій.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику до фотопастки потрапив дикий кабан. За словами дослідників, кабан – одна з перших тварин, приручених людиною. Цікаво, що ватажок у кабанячому стаді – найстарша самка, яка першою відчуває небезпеку та кидається на ворога. Ще у цих тварин відмінний нюх, що дозволяє відчути запах їжі на відстані понад п’ять кілометрів.

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