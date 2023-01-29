Європейська комісія ухвалила рішення звернутися до суду ЄС проти Болгарії, Греції, Ірландії, Італії, Португалії та Латвії.

Європейська комісія подає апеляцію до Суду ЄС проти шести країн-членів у зв'язку з їх нездатністю запобігти появі видів, шкідливих для європейської природи.

Як повідомляє Delfi, Європейська комісія ухвалила рішення звернутися до суду ЄС проти Болгарії, Греції, Ірландії, Італії, Португалії та Латвії через невиконання положень регламенту щодо запобігання та управління появою та поширенням інвазивних чужорідних видів на території ЄС.

Шість держав ЄС, на яких Єврокомісія подає до суду, не розробили, не впровадили і не повідомили ЄС про план дій щодо перешкоджання найважливішим шляхам появи або поширення інвазивних чужорідних видів, стверджують в Єврокомісії.

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Інвазивні чужорідні види:

Інвазивні чужорідні види - це рослини і тварини, які в результаті діяльності людини ненавмисно або спеціально опиняються на території, де вони зазвичай не зустрічаються. Вони є однією з п'яти основних причин втрати біорізноманіття в Європі та в усьому світі.

Такі види становлять серйозну загрозу для місцевих рослин і тварин Європи і, за оцінками, щорічно обходяться європейській економіці в 12 мільярдів євро.

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