Єдину австралійську землерийку оголошено вимерлою: її не спостерігали вже 40 років

В оновленні класифікації вчених за 2025 рік її разом із 5 іншими видами було віднесено до категорії "вимерлі".

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) оголосив, що землерийка острова Різдва переведена в категорію "вимерлі". Колись широко поширена на острові Різдва, вона не з'являлася на очі вже 40 років.

Як пише Iflscience, Острів Різдва в Австралії є домівкою для кількох унікальних видів, що не зустрічаються більше ніде на Землі. Серед них - краби острова Різдва та олуша Еббота. Однак станом на жовтень 2025 року офіційно чисельність землерийки скоротилася на одну особину.

Вважається, що землерийка острова Різдва є щонайменше третім видом ссавців, які вимерли на острові внаслідок завезення людиною інвазивних чорних щурів близько 100 років тому.

Зазначається, що завезення азіатської вовчої змії в 1980-х роках, можливо, посилило тиск і, як вважається, стало причиною зникнення землерийки та кількох рептилій.

Зникнення землерийки острова Різдва посилює тривожну тенденцію в Австралії, де з 1788 року вимерло 39 видів, що становить приблизно 10% усіх видів наземних ссавців.

"Важко сказати, коли вид дійсно зник, особливо коли йдеться про маленьких, невловимих істот", - написало видання.

Професор біології охорони природи в Університеті ім. Чарльза Дарвіна Джон Вогель. Чарльза Дарвіна Джон Войнарскі висловив сподівання, що землерийка з острова Різдва не вимерла, оскільки вона вже спростувала попередні прогнози про свою загибель.

"Можливо, десь невелика потайлива сім'я землерийок чіпляється за життя", - припустив учений.

Видання зазначило, що в оновленому Червоному списку МСОП ще 5 видів були переведені в категорію "вимерлі", включно з тонкодзьобим кроншнепом, перелітним прибережним птахом, востаннє зареєстрованим у Марокко 1995 року.

