Учені зазначили, що не могли повірити своїм очам, коли ця тварина потрапила до фотопастки, яку насправді встановили для спостереження за ягуарами.

Нещодавно фотопастка, встановлена для спостереження за ягуарами на півдні Мексики, зафіксувала дещо зовсім несподіване: маленького кролика.

Як пише Dailygalaxy, на перший погляд, він здавався звичайним гризуном, але чим більше дослідники вдивлялися в кадр, тим більше їх спантеличувало. Це був не просто кролик - це був кролик-омільтемі, вид, який вважався вимерлим ще 120 років тому. Це відкриття ознаменувало собою драматичне повернення давно забутого виду і відкрило нову главу в науці про охорону природи.

Видання зазначило, що останнє підтверджене спостереження кролика-омільтемі було 1904 року. Але тепер для біологів Фернандо Руїс-Гутьєррес і Хосе Альберто Альмасан-Каталан, це відкриття стало справжнім дивом. Річ у тім, що насправді вони встановлювали фотопастки для вивчення ягуарів.

"Коли ми побачили запис, то були дуже спантеличені. Він був таким маленьким порівняно з іншими тваринами", - поділився Руїс-Гутьєррес і додав, що спочатку вони подумали, що це може бути зовсім інший вид.

На кадрах з камер-пасток був зображений молодий кролик з характерною сіро-коричневою шерстю і маленьким чорним хвостом. Він не був схожий на жоден відомий вид у регіоні, що викликало цікавість і хвилювання у біологів.

Після вивчення історичних записів і висновків експертів, вони підтвердили свої висновки. Еколог Альмасан-Каталан підтвердив, що на кадрах зображений невловимий кролик-омільтемі.

Незважаючи на радість повторного відкриття, майбутнє кролика-омільтемі залишається невизначеним. Середовище проживання кролика не тільки обмежене, а й перебуває під постійною загрозою.

Міністерство навколишнього середовища Мексики класифікує цей вид як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Цей вид потребує особливих умов для виживання. Кролик-омільтемі мешкає переважно у високогірних хвойних лісах, і його поодинокий нічний спосіб життя робить його особливо вразливим. Як зазначив Руїс-Гутьєррес, з огляду на невелику чисельність популяції, вид стикається з важкою боротьбою за виживання.

Влітку вчені повідомили, що давно зниклий вид повернувся і процвітає в бразильському атлантичному лісі. Вчені назвали це неймовірною подією. Вони розповіли, що південноамериканський тапір, ссавець, якого вважали зниклим із цього регіону понад століття тому, був знову помічений.

