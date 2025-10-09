Нещодавно фотопастка, встановлена для спостереження за ягуарами на півдні Мексики, зафіксувала дещо зовсім несподіване: маленького кролика.
Як пише Dailygalaxy, на перший погляд, він здавався звичайним гризуном, але чим більше дослідники вдивлялися в кадр, тим більше їх спантеличувало. Це був не просто кролик - це був кролик-омільтемі, вид, який вважався вимерлим ще 120 років тому. Це відкриття ознаменувало собою драматичне повернення давно забутого виду і відкрило нову главу в науці про охорону природи.
Видання зазначило, що останнє підтверджене спостереження кролика-омільтемі було 1904 року. Але тепер для біологів Фернандо Руїс-Гутьєррес і Хосе Альберто Альмасан-Каталан, це відкриття стало справжнім дивом. Річ у тім, що насправді вони встановлювали фотопастки для вивчення ягуарів.
"Коли ми побачили запис, то були дуже спантеличені. Він був таким маленьким порівняно з іншими тваринами", - поділився Руїс-Гутьєррес і додав, що спочатку вони подумали, що це може бути зовсім інший вид.
На кадрах з камер-пасток був зображений молодий кролик з характерною сіро-коричневою шерстю і маленьким чорним хвостом. Він не був схожий на жоден відомий вид у регіоні, що викликало цікавість і хвилювання у біологів.
Після вивчення історичних записів і висновків експертів, вони підтвердили свої висновки. Еколог Альмасан-Каталан підтвердив, що на кадрах зображений невловимий кролик-омільтемі.
Незважаючи на радість повторного відкриття, майбутнє кролика-омільтемі залишається невизначеним. Середовище проживання кролика не тільки обмежене, а й перебуває під постійною загрозою.
Міністерство навколишнього середовища Мексики класифікує цей вид як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Цей вид потребує особливих умов для виживання. Кролик-омільтемі мешкає переважно у високогірних хвойних лісах, і його поодинокий нічний спосіб життя робить його особливо вразливим. Як зазначив Руїс-Гутьєррес, з огляду на невелику чисельність популяції, вид стикається з важкою боротьбою за виживання.
