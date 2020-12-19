За словами захисників тварин, відкритих травм немає, лапки та крила цілі, однак постраждала трохи похитується.

Дніпровські волонтери взялися за порятунок лебедя, який через брак сили упав на прилавок на ринку в Мелітополі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації Пегас у Facebook.

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Знесилену птаху після падіння одразу відправили в обласний центр. Через незвичайне місце приземлення лебедя вже встигли назвати Мандаринкою.

За словами захисників тварин, відкритих травм немає, лапки та крила цілі, однак постраждала трохи похитується.

«Кілька днів проп’ємо необхідні вітаміни, виведемо паразитів і переїжджаємо до притулку – до весни», – уточнили волонтери.

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Автор: УНІАН