Оновлений зоопарк у Харкові планують відкрити наприкінці літа 2021 року - до Дня міста, що припадає на 23 серпня.

Після тривалого оновлення тривалістю майже 5 років у Харкові збираються відкрити один із найстаріших українських зоопарків.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, за цей час там з'явилися нові пожильці. Приміром, пара орангутанів, які до Харкова перебралися з Франції два роки тому. Нові обличчя вони зустрічають з цікавістю. Поки ж, щоб розважити енергійних мавп, для них змайстрували головоломку зі смачною винагородою та інші розваги.

Також до нового відкритого вольєру звикають пара індійських слонів. Щоб вони швидше адаптувалися до нової домівки, їх заохочують ласощами.

Зазначається, що в оновленому зоопарку вже не буде загратованих вольєрів - їх замінять скляні та електричні огорожі, а на слонів, приміром, відвідувачі зможуть подивитися з естакади. Кажуть, ідеї підглядали у провідних європейских зоопарках.

Оновлений зоопарк у Харкові планують відкрити наприкінці літа 2021 року - до Дня міста, що припадає на 23 серпня.

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Автор: Марина Григоренко