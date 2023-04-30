Польща, Болгарія, Угорщина і Словаччина підтвердили, що скасують заборону на імпорт української агропродукції в обмін на ембарго.

До 2 травня Польща має вийти з-під заборони на ввезення з України кількох десятків продуктів харчування, щоб замінити їх рішенням ЄС, тобто ембарго на чотири продукти - пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшнику.

Як повідомляє польське видання RMF24, такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією. ЄК вже працює над підготовкою постанови ЄС, що забороняє імпорт насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п'ять країн та планує, що ця постанова набуде чинності 2 травня.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують заборону на імпорт української агропродукції, яку було введено в якості національного заходу. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення з цього приводу, мета яких полягає в тому, щоб уникнути паралельного застосування заборон.

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Соняшникова олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідуванню, і в разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи. Фермери з п'яти країн також отримають підтримку в розмірі 100 мільйонів євро, з яких польські фермери – майже 40 мільйонів.

Примітно, що коли віце-президент Європейської комісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс написав у Твіттері про те, що ЄС досяг базової угоди щодо українських агропродовольчих товарів, соняшникової олії в списку ЄС не було.

Водночас, міністр сільського господарства Роберт Телус після зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС у Люксембурзі повідомив про те, що ЄС погодилася заборонити ввезення соняшникової олії в Україну. "Європейська комісія схвалила п'ять наших продуктів, і ми ведемо переговори про подальші продукти", - підкреслив він.

Пізніше, коли його попросили вказати п'ятий продукт, він пояснив: "Це чотири продукти: пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику. А про соняшникову олію ЄК вже говорить, що соняшникова олія теж може бути заблокована".

Проблеми з агроекспортом з України

15 квітня 2023 року уряд Польщі ввів заборону на ввезення і транзит зерна та іншого продовольства з України. Аналогічні заходи були прийняті і рядом інших країн, зокрема Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

Дана ситуація виникла у зв'язку з масовими протестами фермерів, які через дешеві поставки з України не можуть реалізувати свою власну продукцію.

Єврокомісія назвала односторонні рішення країн про заборону на ввезення товарів неприйнятними.

23 квітня 2023 року Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Також Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження його транзиту.

Повідомлялося, що з боку Єврокомісії є готовність йти на поступки - ЄК готова розширити список товарів, на які буде поширюватися заборона на імпорт з України.

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