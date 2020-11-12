Україна домагатиметься правової охорони в ЄС таких назв, як гуцульська овеча бриндзя, гуцульська коров'яча бринза та мелітопольська черешня.

Україна заявила про намір отримати в Європейському Союзі правову охорону для трьох нових географічних зазначень своїх національних продуктів-гуцульська овеча бриндзя, гуцульська коров'яча Бриндза та мелітопольська черешня.

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Про це передає прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Для українських виробників правова охорона в ЄС - це можливість виходу на європейський ринок продукції з високою доданою вартістю, яка підвищує рентабельність українських товарів і їх репутацію, стимулює увагу до регіонів їх походження і позитивно впливає на розвиток туризму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в планах України на наступний рік – ввести нові географічні вказівки для меду, горіхів, українських вин.

Що цьому передувало

У липні завершилася реєстрація географічної назви з історичним походженням"Мелітопольська черешня".

У грудні 2019 року реєстрацію отримала "гуцульська овеча бриндзя", ставши першим в Україні продуктом харчування із захищеним географічним позначенням походження.

Довідка УНІАН

"Географічні вказівки в Україні" - проект, який фінансується Європейським Союзом і реалізується протягом 2017-2020 років.

Проект покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів з властивостями та репутацією, зумовленими переважно місцем походження.

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Автор: Ганна Нагорна