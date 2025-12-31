Такого не було з 2017 року: світові ціни на цукор тануть на очах

Зазначається, що на ринку спостерігається надлишок продукції.

Ціни на цукор-сирець демонструють найбільше річне падіння за останні вісім років. Світовий ринок зіткнувся з надлишком пропозиції.

Видання Bloomberg пише, що загалом ціни на цукор впали приблизно на 22% за рік - найзначніше падіння з 2017 року.

Очікується, що високий рівень виробництва в Бразилії (найбільшому експортері), а також відновлення виробництва в Індії (ключовому виробнику) призведуть до того, що пропозиція значно перевищить стриманий попит.

Відео дня

Водночас зростаюча невизначеність щодо обсягів виробництва в Таїланді загрожує скоротити надлишки. Виробництво відстає від рівня минулого року через затримку з переробкою цукрової тростини, що спонукало провідного аналітика Covrig Клаудіу Ковріга знизити оцінку врожаю країни на 400 000-450 000 тонн.

"Виробництво цукру в Таїланді продовжує дивувати своїм зниженням. Не всі заводи працюють, а деякі райони, як і раніше, страждають від напруженості на кордоні з Камбоджею і нестачі робочої сили", - сказав Ковриг.

На його думку, глобальний профіцит становитиме 3,6 млн тонн, що менше, як порівняти з попереднім прогнозом у 4,1 млн тонн.

Цукор в Україні - останні новини

У червні 2025 року ціни на цукор пішли вгору. Тоді середня ціна на цей популярний продукт станом на 19 червня становила 34,02 гривні за кілограм.

Водночас газета Financial Times у вересні писала, що ціни на цукор у Європі впали до найнижчого рівня за останні три роки через надлишок запасів, спричинений збільшенням експорту з України, зростанням виробництва цукрових буряків і зниженням споживання цукру.

Вас також можуть зацікавити новини: