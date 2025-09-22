Вартість товару в Європі впала більш ніж на третину з минулого літа.

Ціни на цукор в Європі впали до найнижчого рівня за останні три роки через надлишок запасів, спричинений збільшенням експорту з України, зростанням виробництва цукрових буряків та зниженням споживання цукру. Про це пише Financial Times.

Вартість цукру в ЄС за рік впала більш ніж на третину і складає 536 євро за тонну. Середня ж вартість його виробництва з 2017 року зросла на 200 євро за тонну через підвищення цін на сільськогосподарські ресурси, енергоносії та ризики, пов'язані з кліматом.

Низькі ціни та стрімке зростання операційних витрат змушують заводи закриватися. Тільки цьогоріч припинили роботу п'ять цукрових заводів в Європі. З урахуванням 14 закриттів у Великобританії в період з 2010 по 2025 рік, кількість діючих заводів скоротилася до 83.

За словами виробників, значних збитків галузь зазнала через імпорт, особливо з України. У 2023 та 2024 роках до ЄС надійшло понад 1 млн тонн вітчизняного цукру, що призвело до зростання запасів і зниження цін. Брюссель погодився скоротити квоти на імпорт з України на 80% з липня.

Європейські цукровики звинувачують у проблемах галузі політику ЄС, яка вимагає від виробників дотримання більш жорстких екологічних стандартів, ніж від іноземних конкурентів, які користуються безмитною торгівлею. І це серйозно підриває європейську конкурентоспроможність, кажуть вони.

Так, найбільший виробник цукру в Європі німецький Südzucker повідомив в липні про падіння операційного прибутку на 85% до 22 млн євро за перший квартал. Цукровий підрозділ компанії зазнав операційних збитків у розмірі 56 млн євро. За весь рік група очікує збитків у розмірі до 200 млн євро.

Нагадаємо, раніше експорт українських товарів вже викликав занепокоєння у Франції. Місцеві виробники поскаржилися, що яйця з України нібито не відповідають європейським стандартам і відзначили, що цілком спроможні задовольнити попит місцевого ринку.

Загалом же вітчизняні поставки продовольчих товарів, що є найбільшою частиною українського експорту, скоротилися в порівнянні з минулим роком на 1,4 мільярда доларів. На тлі збільшення імпорту це призвело до істотного зростання дефіциту зовнішньої торгівлі України до 26,3 млрд дол – при 17,6 млрд дол станом на серпень 2024.

