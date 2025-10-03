Молочні продукти, деякі рослинні олії та зернові за місяць подешевшали.

У вересні світові ціни на м'ясо сягнули максимального значення, тоді як цукор, навпаки, подешевшав до мінімуму за майже п'ять років, пише Reuters з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН.

Так, минулого місяця індекс цін на м'ясо (що характеризує зміну вартості цього продукту) зріс в порівнянні з серпнем на 0,7%, встановивши тим самим новий рекорд. Котирування на яловичину та баранину виросли, що спричинено зокрема високим попитом у США на тлі обмеженої внутрішньої пропозиції.

Водночас індекс цін на цукор досяг найнижчого рівня з березня 2021 року. Подешевшання цукру стало результатом покращення прогнозів щодо обсягів виробництва, зокрема у Бразилії, Індії та Таїланді.

У свою чергу, ціни на молочні продукти знизилися на 2,6% порівняно з попереднім місяцем, що було зумовлено різким зниженням цін на вершкове масло на тлі зростання перспектив виробництва в Океанії.

Індекс цін на рослинну олію впав на 0,7%. Зазначається, що подешевшання пальмової та соєвої олій компенсувало зростання котирувань на соняшникову та ріпакову олії.

А ціни на зернові культури знизилися на 0,6% порівняно з серпнем, при цьому ціни на пшеницю падають третій місяць поспіль через великі врожаї та слабкий міжнародний попит. Ціни на кукурудзу також знизилися, частково через тимчасове призупинення експортних мит в Аргентині. Так само знизилися і ціни на рис, через зменшення замовлень покупців на Філіппінах та в Африці.

Загалом продовольчий індекс ООН, який відстежує кошик продовольчих товарів, що торгуються на міжнародному рівні, склав 128,8 у вересні проти 129,7 у серпні. Таким чином показник зріс на 3,4% порівняно з минулорічним вереснем, але все ще на 20% нижче рекордного рівня у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього продовольчий індекс ООН встановив дворічний максимум в липні цього року.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

На відміну від світових цін на м’ясо, ціни на свинину в Україні поки що лишаються незмінними. Але експерти ринку прогнозують їхнє зростання до кінця року, оскільки має спрацювати сезонний фактор підвищення попиту. З початком зими активізуються спочатку переробники м'яса, а за ними і звичайні українці, які починають підготовку до різдвяних свят.

Ціни на яйця тим часом ростуть – і продовжать рости й надалі, попереджають гравці ринку. Таку тенденцію також пояснюють фактором сезонності. Подорожчання, щоправда, обіцяють без різких стрибків.

