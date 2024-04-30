Зазвичай саме в Україні найнижчі ціни в регіоні на вказану продукцію.

Станом на кінець квітня 2024 року оптова ціна на банани в Україні за 1 кг сягнула $1,26 долара і перевищила торішній рекорд у $1,23 за. А роздрібні ціни коливаються від $1,7 до 1,8 за кг, пише EastFruit.

Зазначається, що зазвичай саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, проте агресія Росії призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, тому що банан ввозиться тепер з портів інших країн.

За інформацією аналітиків, ціни на банани в країнах Східної Європи також знаходяться на рекордно високому рівні для цього періоду року. І хоча перевищення попередніх рекордних рівнів цін порівняно невелике, воно чинить негативний вплив на перспективи споживання.

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"Можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року. Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки… Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", – пояснив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Ціни на овочі в Україні

Раніше УНІАН писав, що у продаж вже надійшли перші томати з українських теплиць. Роком раніше сезон стартував у середньому на півтора тижні пізніше. Однак збір даної продукції наразі залишається малооб'ємним.

В Україні почали знижуватися відпускні ціни на столові буряки. Продукцію в українських господарствах сьогодні пропонуються до продажу по 8-14 грн/кг. Виробники причиною такої цінової ситуації називають вельми стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

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