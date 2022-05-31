Продуктів вистачить для України і навіть для експорту, сказав експерт Олексій Дорошенко.

Продуктів першої необхідності в Україні буде достатньо, кам’яна сіль коштуватиме 25-30 гривень.

Таку думку висловив економіст Олексій Дорошенко під час інформаційного телемарафону.

На питання ведучої, чи є у нас загроза дефіциту продуктів першої переваги, експерт відповів, що ні. Цього року нас очікує непоганий врожай, навіть незважаючи на сьогоднішнє становище, сказав Дорошенко.

"Зараз той випадок, коли якраз ці продукти які, так звані, соціальні, які забезпечують нашу життєдіяльність, вони є в достатній кількості через те, що уряд заздалегідь заборонив вивіз надмірної кількості і взагалі регулював, слідкував за запасами. А по-друге – нас очікує новий врожай, він також буде непоганий, незважаючи на той стан, який у нас є. Можливо врожай буде мінімум відсотків на 30% менше, але той випадок коли ми відмінусовуємо від рекордних врожаїв попередніх років. Тому цього вистачить для України і навіть для експорту", - зазначив експерт.

Також він застеріг громадян від накопичення запасів солі по захмарним цінам, бо багато компаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість в магазинах.

"Можу сказати, що багато кампаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість в магазинах. Золота ціна кам’яної солі в магазинах буде 25, ну максимум 30 гривень. Якщо ми говоримо про морську сіль – до 40 гривень. Тому, не робіть запаси і не купуйте це за такою великою вартістю, яку ви іноді бачите", - додав Дорошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня стало відомо, що через простій найбільшого в Європі підприємства з солевидобутку "Артемсіль" можна очікувати дефіцит вітчизняної солі.

Наразі на полицях магазинів українських міст відчувається дефіцит солі. А там, де вона є, ціни на неї захмарні.

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