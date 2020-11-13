Експерти підкреслюють, що державне втручання в ціноутворення на ринку зернових поверне Україну в радянські часи.

Європейська Бізнес Асоціація виступає проти введення державного регулювання цін на зерно.

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Як йдеться в повідомленні асоціації, законопроект про держрегулювання цін на зерно №4277 нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроект пропонує Уряду встановлювати мінімальну ціну транзакцій із зерном на внутрішньому ринку. При цьому експерти Асоціації відзначають, що механізм встановлення мінімальної ціни незрозумілий, адже рівень рентабельності виробників істотно відрізняється в залежності від місцевості, погодних умов, регіону та інше.

"На практиці це може означати, що виробники в одному регіоні потенційно будуть працювати на межі рентабельності, а в іншому - мати надприбуток. До того ж враховуючи експортну орієнтованість галузі, формула ціни на внутрішньому ринку базується насамперед на світових цінах. Тому регулювання цін потенційно може вплинути на загальний негативний економічний ефект", - сказано в повідомленні.

В Асоціації підкреслюють, що адміністративне втручання в ціноутворення в аграрній галузі призводить до зниження прибутковості та рентабельності виробників, спотворює конкуренцію, негативно впливає на інвестиційну привабливість виробників.

"Вже понад десять років спостерігається поступова відмова держави від політики здійснення цінового регулювання, яке є пережитком радянських часів. Цінові обмеження довели свою неефективність, оскільки вони не показують реальних ринкових умов й мають негативні наслідки як для виробника, так і для споживача", - наводяться в повідомленні слова експерта Асоціації по зерновому ринку Ірини Душник.

Що цьому передувало

Раніше Українська зернова асоціація заявила, що введення державного регулювання цін на зернові та олійні культури знизить попит на українське зерно і загрожує втратою понад 10 мільярдів доларів експортних надходжень.

Наприкінці жовтня депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували в парламенті проект закону про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" щодо цінового регулювання зернових ресурсів України (№4277).

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Автор: Ганна Нагорна