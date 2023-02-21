Після вживання заражених продуктів, Listeria мігрує від кишківника до центральної нервової системи і статевих органів.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує про отримання інформаційного повідомлення стосовно виявлення Listeria monocytogenes в сирах (Гаперон) з пастеризованого молока, що експортувався з Франції.

Як йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства, повідомлення було отримано через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 08.02.2023 р.

Виробник - SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France; експортер - Thomas Export SA, France) до України; одержувач - ТзОВ "ТД Гурмандіз".

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Після вживання заражених продуктів, Listeria мігрує від кишківника до центральної нервової системи і статевих органів. Клінічні прояви лістеріозу включають менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції і гастроентерит.

"Шановні споживачі, у разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області або звертайтесь до територіальних управлінь", - йдеться в повідомленні.

Лістеріоз

Інфекційна хвороба тварин і людини, яку спричинюють види роду Listeria. Хвороба перебігає у різних клінічних формах залежно від імунного статусу людини: від уражень центральної нервової системи, септичних проявів, абортів, маститів тощо до безсимптомного носійства.

За даними ВООЗ, лістеріоз виявляється в усіх країнах світу, особливо в економічно розвинених. Щорічно реєструється декілька тисяч підтверджених випадків захворювання і, навіть спалахи. Захворюваність становить 2-3 випадки на 1 млн осіб.

У США реєструється до 1600 випадків на рік з летальністю, що сягає 27 %. Особливості життєдіяльності лістерій зумовлюють їхню здатність до зараження продуктів харчування та розмноження в них, що призвело у 80-х роках XX століття до численних випадків харчового лістеріозу. Лістерії є причиною перинатальної та неонатальної патології людини. Заражені діти гинуть у перші дні свого народження. При пізньому зараженні та ранньому комплексному лікуванні можливе одужання.

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