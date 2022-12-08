Він зауважив, що Меркель брала участь в "Мінських угодах", результати яких наразі відомі.

Секретар РНБО Олексій Данілов різко прокоментував заяву колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка заявила, що війна в Україні "завершиться переговорами", адже "війни закінчуються за столом переговорів".

Данілов написав у Twitter, що Україні не потрібен стіл переговорів, оскільки капітуляцію можна прийняти й стоячи.

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі", - наголосив секретар РНБО.

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Переговори між Україною та Росією

В Офісі президента наголошували, що для реального переговорного процесу з РФ, агресор має вивести свої війська з території України.

За оцінкою радника глави ОПУ Михайла Подоляка, Росія "політично і психологічно дозріє" до переговорів після звільнення Донецька або Луганська.

В інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова говорити з Росією, яка "дійсно готова до миру" і "готова визнати, що вони окупанти", однак поки він не бачить подібних заяв з російського боку.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що можливість відновлення переговорів з Російською Федерацією може з’явитися у другій половині 2023 року.

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