На сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг.

На українському ринку через збільшення пропозиції дешевшає картопля.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

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Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, в той час, як попит на картоплю залишається досить невисоким. При цьому більшу частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно позначається на формуванні цін в цьому сегменті.

За словами аналітиків, незважаючи на знижувальний ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак не виключається, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті буде зберігатися і далі, оскільки збиральні роботи в господарствах населення тривають.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначав, що після жовтня ціни на овочі на українському ринку зростуть на 10-15%.

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