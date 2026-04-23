Любителям кави доведеться розщедритися: популярний сорт дорожчає на тлі війни в Ірані

Вплив ризику тривалого конфлікту підсилюється скороченням запасів кавових зерен.

Світові ціни на каву зростають на тлі геополітичної напруженості через війну на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg, ціни на каву сорту арабіка в Нью-Йорку продемонстрували найбільше зростання за останні два тижні на тлі побоювань, що війна в Ірані призведе до збереження високих логістичних витрат через обмеженість біржових запасів.

За інорформацією Trading economics, у четвер, 23 квітня, вартість арабіки зросла на 3,2% - до 292,36 долара за фунт. Тобто, кілограм кави коштує 649,69 долара.

Відео дня

Хоча продовження перемир’я в Ірані зменшує безпосередній ризик відновлення бойових дій, поки що немає жодних ознак того, що важливий транспортний коридор – Ормузька протока – незабаром знову відкриється.

Керівник відділу досліджень ринку сільськогосподарських товарів у Rabobank Карлос Мера зазначив, що ризик тривалого конфлікту впливає на низку сільськогосподарських товарів, зокрема на каву, де цей ефект посилюється через скорочення запасів зерен як сорту арабіка, так і робуста. За його словами, зростання цін на нафту призведе до збільшення витрат на перевезення та логістику сільськогосподарської продукції.

Ціни на каву, ймовірно, зазнають впливу через паливоємні перевезення зерен, які доставляються вантажівками з внутрішніх районів до портів для відправки, вважає старший віце-президент StoneX Group Inc Деріл Крист.

Вказано, що Бразилія, найбільший експортер арабіки, розпочне збір нового врожаю вже наступного місяця, що потенційно збільшить пропозицію. Однак наразі обмежена доступність зерен та зміцнення бразильського реала стримують експортні стимули.

Ціни на каву – останні новини

Наприкінці 2025 року повідомлялося, що виробники кави будуть й надалі піднімати ціну на свій продукт, оскільки споживчі ціни все ще наздоганяють вартість кавових зерен.

За два роки - 2023 та 2024 - ціни на арабіку встигли зрости на 190%, а вартість дешевших зерен робусти виросла на 263%.

