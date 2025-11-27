У найближчі місяці очікують подальшого зростання вартості напою.

Виробники кави будуть й надалі піднімати ціну на свій продукт, оскільки споживчі ціни все ще наздоганяють вартість кавових зерен, пише Bloomberg.

Будь-яке зростання цін на каву на полицях продуктових магазинів, як правило, відстає на "багато місяців" або навіть на рік, зазначає керівник відділу досліджень ринку сільськогосподарських товарів у Rabobank Карлос Мера. Він очікує подальшого зростання цін у найближчі місяці.

За словами CEO італійського виробника Illycaffe SpA Крістіни Скокк'ї, її компанія планує "підвищити ціну у всіх країнах і на всіх каналах за умов нездорового зростання цін на необсмажені зерна".

Відео дня

При цьому високі ціни на зерна Скокк'я пояснює радше спекуляціями, ніж реальними проблемами з постачанням. Компанія знову підвищить ціни на свою каву в січні після двох підвищень цього року.

За прогнозами Illycaffe, ціни на необсмажені зерна стабілізуються в межах від 2,8 до 3 доларів за фунт (0,45 кг) протягом другої половини 2026 року, що все ще вище середнього показника за останні п'ять років.

Вартість кавових зерен арабіки минулого місяця зросла до рекордного рівня, коли тарифи США на провідного експортера Бразилію збіглися з невдалим урожаєм по всьому світу. Ціни дещо знизилися після того, як президент США Дональд Трамп розширив тарифні пільги на бразильську каву, але все ще залишаються на історично високому рівні.

Попри високі ціни, попит на каву залишався стійким, і виробники очікують, що ринок продовжуватиме зростати.

Ціни на каву - останні новини

До кінця серпня вартість кави сорту арабіка на біржі в Нью-Йорку підскочила до найвищого рівня за два місяці через побоювання, що цьогорічний врожай зерен в Бразилії не виправдає очікувань через несприятливі погодні умови. Під питанням був і врожай 2026 року.

При цьому тільки за два роки, 2023 та 2024, ціни на арабіку встигли зросли на 190%, а вартість дешевших зерен робусти виросла на 263%.

Вас також можуть зацікавити новини: