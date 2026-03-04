Країни Перської затоки вичерпують запаси ракет для ППО і просять США про допомогу, - FT

Лише за 4 дні боїв, США та Ізраїль вразили приблизно 4000 цілей, витрачаючи "величезну кількість боєприпасів".

Держави Перської затоки чекають на американські поставки ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які потрібні для відбиття іранських ракет безпілотників.

Про це пише Financial Times із посиланням на регіональних посадовців. Ці ракети є дефіцитними, з огляду на війну Росії проти України та роки браку фінансування на їх закупівлю.

"Ми стурбовані – у нас недостатньо засобів. У всіх нас у Затоці їх бракує. Ми просили більше перехоплювачів, але наші друзі нам їх поки що не дають", – сказав співрозмовник журналістів, який є посадовцем в одній з країн Затоки.

У двох інших державах, які залежать від поставлених США систем протиракетної оборони Patriot і THAAD, так само намагаються знайти джерела постачання перехоплювачів для поповнення своїх запасів ППО. Повідомляється, що американська сторона зобовʼязалася їх надати, але поставки ще не здійснила. Зараз всі держави Перської затоки, а також Ізраїль, швидко вичерпують свої запаси і потребують їх оновлення.

"Більшість іранських ракет і безпілотників було перехоплено системами протиповітряної оборони. Проте вони влучали в готелі, аеропорти, енергетичні об'єкти та американські бази в країнах Перської затоки, які були втягнуті у війну після того, як США та Ізраїль розпочали атаку на Ісламську Республіку", – пише видання.

Автор додає, що Об'єднані Арабські Емірати та Катар спростували повідомлення про те, що їхні запаси ракет вичерпані. Водночас джерела кажуть, що зараз ОАЕ ведуть переговори з союзниками щодо поповнення арсеналів, зокрема лазерними системами перехоплення цілей.

США зосереджені на захисті Ізраїлю

Тим часом у регіоні також зростає невдоволення через сприйняття того, що США надали пріоритет безпеці Ізраїлю. Коли Іран атакував цю країну, Ізраїль відбивав атаки не лише власними силами, а й за підтримки авіаносної групи USS Gerald Ford, оснащеної власними сучасними перехоплювачами та винищувачами.

"Оборона США зосереджена на Ізраїлі, а не на країнах Затоки, де розташовано багато американських військових баз", – сказав у коментарі телеканалу Al Jazeera саудівський аналітик Сулейман аль-Окайлі.

Центральне місце в зусиллях США та Ізраїлю зі зупинки іранських обстрілів посідає тактика, відома як "постріл у лучника", розповідається в матеріалі. Кожного разу, коли Іран запускає ракету, викриваючи розташування прихованих пускових установок, ізраїльські або американські літаки завдають удару у відповідь.

"По суті, американці та ізраїльтяни роблять ставку на те, що вони зможуть знищити іранські пускові установки та запаси ракет, на додачу до десятків тисяч безпілотників Shahed, раніше, ніж у Вашингтона та його союзників закінчаться перехоплювачі", – пояснює видання.

Лише за 4 дні боїв, США та Ізраїль вразили приблизно 4000 цілей, за їхніми публічними звітами. І для цього США витрачають "величезну кількість боєприпасів".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи цю ситуацію, заявила:

"Збройні сили США мають більш ніж достатньо боєприпасів, амуніції та запасів зброї для досягнення цілей операції "Епічна лють", окреслених президентом Трампом, і навіть більше".

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Тегеран ще не скоро зможе контролювати власне небо. За його словами, нинішні дії щодо Ірану – це лише початок. Військовий план США та Ізраїлю передбачає швидке домінування.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що події на Близькому Сході відволікають увагу світу від російсько-української війни. І через цей конфлікт велика кількість зброї Україні вже не дістанеться.

