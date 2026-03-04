Новий раунд переговорів щодо війни на паузі через бойові дії в Ірані, - Зеленський

Крім того, конфлікт впливає на ціни на енергоресурси.

Нова тристороння зустріч щодо війни Росії проти України на паузі через бойові дії, які спалахнули в Ірані. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує комунікацію з американською стороною фактично в щоденному режимі. Він додав, що також активно ведуться розмови з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки.

"Зрозуміло, який у них основний запит до України. Кожен, хто зіткнувся з ударами з Ірану, має надзвичайний виклик – "шахеди", які важко збивати, коли немає відповідної експертизи та адекватної зброї. Тільки за пару днів активних ударів іранці випустили по країнах-сусідах більш ніж 800 ракет і більш ніж 1400 дронів. Атаки з Ірану тривають постійно", – пояснив він.

Зеленський зауважив, що зараз інтенсивність ракетних ударів з боку Ірану частково зменшилася. Однак зʼявилася нова загроза – Тегеран має намір заблокувати Ормузьку протоку.

"Це глобально вагомий маршрут транспортування нафти та газу. Саме через цю загрозу на багатьох ринках дестабілізовані ціни на енергоресурси", – сказав президент.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

Кілька днів тому на Близькому Сході спалахнули активні бойові дії. США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану, ліквідувавши десятки високопоставлених лідерів країни. У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по низці країн регіону – зокрема, Катару, Бахрейну, ОАЕ тощо.

Ситуація на Близькому Сході сильно відволікає увагу світових лідерів від України. Як сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, також скорочується обсяг доступних озброєнь, які могли отримати Сили оборони України. Під час операції в Ірані використовується величезна кількість крилатих ракет і протиракетних засобів, що не грає на користь Україні.

