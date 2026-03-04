Десять країн Європи готують плани евакуації населення на випадок війни, - Reuters

Мета угоди – посилити захист цивільного населення у разі великих криз.

Десять держав Північної Європи домовилися розробити спільні механізми транскордонної евакуації цивільного населення у разі масштабної кризи або військового конфлікту.

Як пише Reuters, про це 4 березня повідомила Швеція. Там наголосили, що ініціатива враховує досвід повномасштабної війни в Україні.

Відповідно до домовленостей, країни підготують узгоджені плани щодо транспорту, прикордонного контролю, створення безпечних коридорів для переміщення людей та інших організаційних питань.

У заяві міністерства оборони Швеції зазначається, що досвід України показав: тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону держави та водночас забезпечувати захист цивільних.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року мільйони українців залишили країну, шукаючи прихистку в інших європейських державах. Значна частина з них досі перебуває за кордоном", – зазначає Reuters.

Шведська сторона уточнила, що планування транскордонної евакуації охоплюватиме не лише транспорт і логістику, а й механізми прийому та реєстрації людей, а також окремі заходи захисту для вразливих груп населення.

"Мета угоди – посилити захист цивільного населення у разі великих криз або, у найгіршому випадку, війни", – сказано у заяві.

До домовленості долучилися Німеччина та Польща разом з іншими країнами-члени НАТО, такими як Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Європа активізувала посилення своєї оборони

Попри те, що у Кремлі неодноразово заявляли, що Росія нібито не має наміру нападати на країни НАТО, усі зазначені держави в останні роки активізували оборонне планування на тлі зростання напруженості у відносинах із РФ.

Раніше Естонія, Латвія та Литва вже уклали між собою подібну угоду, передбачивши сценарії можливого масового виїзду населення у разі концентрації російських військ або нападу.

Окремо Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 кілометрів, у 2024 році підписала аналогічну угоду зі Швецією, посиливши координацію дій у сфері цивільної безпеки.

Нова ініціатива покликана уніфікувати підходи до реагування у масштабах усього північного регіону Європи. Координація транспортних потоків, узгоджені правила перетину кордонів та спільні стандарти прийому евакуйованих мають мінімізувати хаос у разі надзвичайної ситуації.

Війна-2026: конфлікти спалахують у різних частинах світу

Днями США та Ізраїль почали операцію проти Ірану. Як наслідок – на Близькому Сході спалахнули бойові дії. Ударів зазнають навіть ті країни, які участі в операції не брали. Іран цілив по Катару, Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила журналістам, що вибухова ситуація на Близькому Сході та безпілотники над Кіпром – прямий наслідок руйнації міжнародного права, яке почалося з вторгнення Росії в Україну. Тоді Москва дала зрозуміти усьому світу, що правила більше не працюють.

