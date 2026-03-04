'Я не вірю навіть у те, що у нього ніс між очима': Фіцо знову накинувся на Зеленського

За його словами, Словаччина запропонувала кілька способів перевірки ситуації на нафтопроводі "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна не пустила посла Євросоюзу на нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє видання Dennik.

"Словаччина не має ніякого відношення до війни в Україні, і я не можу прийняти його (Зеленського, - ред.) позицію. Я не вірю президенту Зеленському. Навіть у те, що у нього ніс між очима", - заявив Фіцо.

Прем'єр стверджує, що у нього є супутникові знімки і що, на його думку, пошкодження, про які говорила Україна, нібито не перешкоджають транзиту нафти.

"У мене є супутникові знімки... На підставі цих знімків абсолютно підтверджується, що там немає пошкоджень такого ступеня, щоб це перешкоджало постачанню нафти до Словаччини, Угорщини та Європи", - сказав він.

За його словами, Словаччина запропонувала кілька способів перевірки ситуації на місці:

"Спочатку ми попросили нашого посла поїхати туди. Йому не дозволили. Потім посол Європейського Союзу в Україні, пані Матернова, попросила відвідати це місце. Їй теж не дозволили. Ми також запропонували створити інспекційну групу. Президент Зеленський сказав мені, що він її відхиляє. І він відхилив таку пропозицію, навіть коли вона була проханням від президента Європейської комісії".

Фіцо заявив про координацію дій з Європейською комісією і тиск з метою дозволу інспекцій і відновлення транзиту.

"Ми повинні чинити тиск на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекції в даному місці. І перш за все, чинити додатковий тиск, щоб нафта пройшла через його територію", - додав він.

Конфлікт між Україною і Словаччиною

Словацький оператор системи передачі SEPS на вимогу прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо розірве договір про аварійні поставки електроенергії з українською компанією "Укренерго".

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що словацький уряд готується "вистрілити в ноги" словацьким енергетичним компаніям через намір припинити аварійні поставки електроенергії в Україну.

