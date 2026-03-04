Путін розглядає можливість припинити постачання газу до Європи

За словами Путіна, Росії, можливо, варто піти на інші ринки.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що збирається доручити уряду РФ розглянути припинення поставок газу на європейський ринок. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Можливо, нам вигідніше зараз припинити постачання на європейський ринок? Вийти на ринки, що відкриваються, і там закріпитися?" - сказав Путін після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Глава Кремля запевнив, що в таких намірах нібито "немає ніякого політичного підґрунтя".

"Вони (європейські країни - УНІАН) через місяць планують ввести обмеження на купівлю російського газу, в тому числі скрапленого. А через рік хочуть ввести подальші обмеження, аж до повної заборони. А зараз відкриваються інші ринки", - додав Путін.

За словами російського диктатора, це не рішення, а його думки. Проте він заявив, що має намір доручити уряду РФ опрацювати це питання разом з російськими компаніями.

Війна в Ірані ставить під загрозу відмову Європи від російського газу

Раніше Reuters писало, що ціни на європейський газ цього тижня зросли на 75% на тлі бойових дій на Близькому Сході. В агентстві вважають, що ця ситуація може знову активізувати в Євросоюзі дебати про заборону імпорту російського газу.

Журналісти нагадали, що Катар, великий експортер скрапленого природного газу (СПГ), 2 березня зупинив виробництво. Норвегія, яка є найбільшим виробником газу в Європі, задовольняє всього близько 30% попиту.

Крім того, високопоставлений чиновник Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Тегеран обстріляє будь-яке судно, яке спробує пройти через Ормузьку протоку на південному кінці Перської затоки. Цей маршрут використовують танкери з Катару, який забезпечує близько 20% світових поставок СПГ.

