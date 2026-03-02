В Україні переписали ціни на деякі овочі та ягоди: що і скільки коштує тепер

Відзначається, що у фруктово-ягідному сегменті ціни знизилися на суницю садову.

Оптові ціни на овочі в Україні за минулий тиждень змінилися. Так, почала дорожчати картопля на тлі зростаючого попиту.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що цей популярний овоч подорожчав з 10-14 до 12-15 гривень за кілограм.

При цьому дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися морква – ціни зросли з 9-13 до 12-15 грн/кг, а також дорожчає столовий буряк – з 7-9 до 10-12 грн/кг. Водночас ціни на білокачанну капусту знизилися з 10-12 до 9-11 гривень за кілограм.

Зростання пропозиції огірка з українських теплиць, хоч і не істотне, але все ж змусило продавців знизити ціни з 140-180 до 120-170 грн/кг. Також почав дешевшати помідор – овоч здешевшав з 130-140 до 110-135 грн/кг.

У той же час зелена цибуля і салат подешевшали з 200-220 до 145-155 грн/кг і з 300-350 до 200-230 грн/кг відповідно.

Що стосується фруктово-ягідного сегмента, то ціни знизилися на суницю садову (полуницю). Так, ягода подешевшала з 430-650 до 320-450 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий розповів, що через недостатній урожай минулого року в Україні вже фіксують дефіцит гречки. Єдиний постачальник, який може задовольнити попит на крупу, - Росія. За його словами, російську гречку можуть продавати у вітчизняних магазинах під виглядом казахської.

Крім того, аналітик компанії ProConsulting Олексій Надводнюк попередив, що ціни на макаронні вироби українського виробництва зростуть на 10-12% у 2026 році.

