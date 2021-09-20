Картоплю зобразили в образі дами в хустці та червоних чобітках.

У місті Овруч Житомирської області встановили пам'ятник картоплині. Відкриття пам'ятника відбулося на традиційному фестивалі картоплі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Читайте такожВ уряді розповіли, як змінилися ціни на борщовий набір

Картоплю зобразили в образі дами в хустці та в червоних чобітках.

Попри дощ, на фестиваль картоплі в Овручі зібралися сотні гостей.

Пригощали їх десятками картопляних страв - від дерунів та голубців до картопляної бабки.

Всі страви фестивалю оцінювало журі.

Картопля в Україні: що необхідно знати

Наприкінці 2020 року Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища були заповнені вітчизняною продукцією.

Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Станом на 1 квітня 2021 року картопля в Україні коштувала у середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року.

У середині липня 2021 року через проливні дощі, які пройшли на більшій частині території України, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях.

2 вересня 2021 року експерти прогнозували, що в Україні будуть продавати будуть навіть кормові сорти та неліквід через те, що будуть серйозні проблеми з урожаєм картоплі.

Автор: Олена Коваленко