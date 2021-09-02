Фахівці переконані, що до магазинів будуть надходити партії неліквідної картоплі.

Цього року через затяжні дощі в Україні очікується дефіцит картоплі.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на прогноз експертів.

Читайте такожКартопля гниє на полях: експерти розповіли, що буде з цінамиОсновна проблема врожаю цього року в тому, що картопля практично не зберігається. Урожай почав гнити ще на полях.

Фахівці впевнені, що до магазинів будуть надходити партії неліквідної картоплі.

За інформацією експертів, картопля цього року виросла дрібною – не більше 30 міліметрів в діаметрі.

Раніше такий продукт згодовували худобі, однак, не виключено, що цього рокуйого будуть поставляти на ринок.

Що стосується ціни, то експерти сподіваються на урожай в північних регіонах України. Там найближчим часом почнуть прибирати пізні сорти картоплі. Після цього стане зрозуміло: чи вистачить українських запасів або доведеться збільшувати імпорт.

Картопля в Україні: що необхідно знати

Наприкінці 2020 року Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища були заповнені вітчизняною продукцією.

Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Станом на 1 квітня 2021 року картопля в Україні коштувала у середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року.

У середині липня 2021 року через проливні дощі, які пройшли на більшій частині території України, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях.

Автор: Олена Коваленко