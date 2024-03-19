Блок, швидше за все, надасть перевагу обмеженням, а не повним санкціям, оскільки це не потребуватиме одностайного схвалення країн ЄС.

Євросоюз, який планує відмовитись від російського газу, готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише Financial Times.

Зазначається, що Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження російського та білоруського імпорту, стверджуючи, що такий крок може порушити світові продовольчі ринки та зашкодити країнам, що розвиваються.

Але за словами людей, знайомих з планами, найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знизить попит. Мито в 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

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Вказано, що мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі вийшли з країни за останні роки.

За словами журналістів, імпорт ЄС з Росії олійних культур та продуктів їх переробки досяг рекордних 4 млн тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання блоку.

У лютому Латвія ввела односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів. У Польщі фермери нарощують протести проти дешевшого імпорту з України – і все частіше з Росії.

Комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, швидше за все, надасть перевагу обмеженням, а не санкціям, оскільки це не потребуватиме одностайного схвалення столиць. Цей захід дозволив би транзит продукції через ЄС на шляху до Африки та Азії.

Євросоюз виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур щороку, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті. Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові знаходяться на чотирирічному мінімумі, в той час як Росія є "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що Чехія запропонує Європейському Союзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна, щоб не підтримувати агресора, купуючи його агропродкцію.

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна, та вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського експорту в ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки таку продукцію можна замінити товарами з України.

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