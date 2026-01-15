РФ вкрала в України у 2025 році понад 2 мільйони тонн зерна: названо основного покупця

Глава МЗС України закликав Європу до запровадження власних санкцій проти покупців вкраденого зерна

За минулий рік Росія викрала понад 2 мільйони тонн зерна з тимчасово окупованих територій України. Майже 40% було доставлено до Єгипту, повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зазначається, що зерно відвантажували на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та навіть Європи. Для здійснення незаконної торгівлі РФ використовувала порти в Азовському та Чорному морях та створила тіньовий зерновий флот.

Міністр зазначає, що українська розвідка виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його перевезення. Під санкціями вже знаходяться 43 з них, разом з 39 капітанами.

Відео дня

Сибіга пообіцяв, що компанії, причетні до незаконної торгівлі, також відчують наслідки українських санкцій – як судових, так і спеціальних.

Голова української дипломатії закликав Європу до запровадження власних санкцій проти російської інфраструктури, а також проти покупців краденого зерна. Він зазначив, що 2026 рік має стати роком звільнення Чорного, Азовського та Балтійського морів від будь-яких російських тіньових флотів.

"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту Росії", – підкреслив міністр.

Росія грабує тимчасово окуповані території України

Росіяни не тільки крадуть українське збіжжя з тимчасово окупованих територій, а й не гребують відправляти його на експорт з українських портів. Так, в кінці минулого року окупанти намагалися налагодити поставки з Бердянська при активній співучасті місцевого колаборанта.

Російське мародерство стосується не тільки зернових, а й олійних культур. Так, під окупацію потрапило багато територій, де активно культивували соняшник. Тож за оцінками виконавчого директору ПУСК Олександра Буюклі, за обсягами виробництва соняшникової олії Росія вже випереджає Україну, яка утримує статус найбільшого світового експортера продукту.

Вас також можуть зацікавити новини: