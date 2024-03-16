Українські аграрії різко збільшили продажі після того, як російські військові кораблі були відкинуті ударами морських безпілотників.

Після того, як у липні Росія відмовилася продовжити зернову угоду, морському експорту України було завдано значного удару. Водночас, починаючи з серпня Україна розпочала серію ударів по військових кораблях і морських об’єктах Росії, знищивши п'яту частину російського Чорноморського флоту.

Як пише The Wall Street Journal, це дозволило закрити доступ ВМС Росії до Чорного моря і збільшити експорт зерна з головних портів в Одесі майже до довоєнного рівня.

Оскільки перші кораблі пройшли без пригод, судновласники прислали більші судна. На даний момент експортується в основному зерно і залізна руда, але планується незабаром запустити контейнерний експорт.

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Крім того, ключовим компонентом доставки стало страхування, без якого небагато комерційних суден наважилися б стати на якір в українських портах. З цією метою український уряд співпрацює з міжнародними страховими компаніями, включаючи Lloyd’s of London і Marsh McLennan. 1 березня цю програму було розширено на всі невійськові вантажі, такі як сталь і залізна руда.

Водночас, під час повітряної тривоги докери мусять припиняти роботу, збільшуючи час завантаження. Тож протиповітряна оборона є "вузьким місцем".

Тим не менш, як розповідає один із фермерів, приплив готівки дозволяє інвестувати і вкладати гроші в нові проекти, такі як вирощування та переробка овочів, щоб замінити продукти з територій на півдні України, які були окуповані Росією або зіпсовані після підриву дамби.

Морський експорт з України

Вантажообіг портів Великої Одеси у лютому склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише "Українським коридором", а і за часів повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що з початку роботи "Українського коридору" майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

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