Президент ЄК має намір відстоювати пропозицію припинити імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит і розблокувавши решту імпорту.

Польща має намір запропонувати ЄС розширити список сільгосппродукції, яку не можна буде імпортувати з України, повідомляє RMF24 з посиланням на джерело в Брюсселі.

Варшава вважає, що запропонована напередодні заборона на імпорт чотирьох сільськогосподарських продуктів (пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику) недостатня для Польщі та інших сусідніх з Україною країн.

Польща хоче додати в цей список також м'які фрукти, яйця, птицю, цукор і мед.

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Повідомляється також, що вчора в ході переговорів заступника глави Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з міністрами п'яти країн домовленостей досягнуто не було.

Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн відстоюватиме вчорашню пропозицію припинити імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит і розблокувавши решту імпорту.

При цьому фон дер Ляєн має намір використовувати політичні аргументи. Наприклад, що не можна послаблювати єдність ЄС на підтримку воюючої з Росією країни.

Заборона на імпорт українського зерна - головне

В умовах російської морської блокади ЄС скасував всі тарифи і квоти на транзит українського зерна в інші регіони світу. Однак частина зерна "осіла" в європейських країнах, що викликало невдоволення місцевих фермерів і хвилю протестів у ряді держав.

Напередодні Угорщина, Болгарія, Словаччина і Польща ввели або тільки анонсували введення заборони на транзит українського зерна через свою країну.

Разом з тим 19 квітня "Польське радіо" повідомило про наміри Єврокомісії використати надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку.

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