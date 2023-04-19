В умовах російської морської блокади ЄС скасував всі тарифи і квоти на транзит українського зерна в інші регіони світу. Однак частина зерна "осіла" в Європі, що викликало невдоволення фермерів.

Єврокомісія готова використати надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака, повідомляє Польське радіо з посиланням на власне джерело в Брюсселі.

Рішення на рівні ЄС має замінити односторонні рішення Польщі, Угорщини та Словаччини, а також Болгарії та Румунії. Крім того, Єврокомісія оголосила про початок розслідування щодо ввезення з України в ЄС інших "чутливих продуктів".

Питання загальноєвропейської заборони планується обговорити сьогодні на зустрічі віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з представниками Польщі, Угорщини та Словаччини, а також Болгарії, Румунії та України.

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Заборона на імпорт українського зерна - головне

Напередодні Угорщина, Болгарія, Словаччина і Польща ввели або тільки анонсували введення заборони на транзит українського зерна через свої території.

Разом з тим 18 квітня Україна і Польща нібито досягли розуміння у питанні транзиту українського зерна по польській території.

В умовах російської морської блокади ЄС скасував всі тарифи і квоти на транзит українського зерна в інші регіони світу. Однак частина зерна "осіла" в європейських країнах, що викликало невдоволення місцевих фермерів.

Хвиля протестів польських аграріїв проти експорту українського зерна призвела навіть до відставки польського міністра сільського господарства Генрика Ковальчика.

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