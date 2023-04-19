Заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м'яса.

Угорщина заявила про розширення заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Згідно з рішенням уряду Угорщини, заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м'яса, повідомляє Hirado.hu.

В цілому до список потрапили 25 продуктів. Обмеження діятимуть до 30 червня 2023 року.

Відео дня

При цьому країна не забороняє транзит продуктів з України. Також повідомляється, що перевізники, які порушать транзитні умови, будуть оштрафовані на повну вартість вантажу.

Заборона на імпорт з України

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Введений Польщею заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни.

Після Польщі таке ж рішення про тимчасову заборону на ввезення зернових з України ухвалила Угорщина.

17 квітня рішення про заборону на українське зерно ухвалила Словаччина, того ж дня з'явилася інформація про те, що Угорщина може подовжити заборону на ввезення українського зерна.

19 квітня Болгарія заявила про те, що вводить заборону на імпорт продуктів з України. Заборона не стосуватиметься транзитних товарів.

Вас також можуть зацікавити новини: