В Україні наприкінці сезону подорожчала популярна ягода: скільки зараз коштує кілограм

Основною причиною подорожчання учасники ринку називають нестабільні та обмежені поставки.

В Україні наприкінці сезону подорожчала полуниця літніх сортів, яка коштує наразі в середньому на 23% більше. Її ціна на ринку становить 100-180 грн/кг залежно від якості та обсягу партії, пише EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, причин для зростання цін на полуницю одразу декілька. Насамперед пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації.

Водночас попит на полуницю як на свіжому ринку, так і з боку переробних підприємств залишається високим, що також стимулює зростання цін у цьому сегменті.

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При цьому, незважаючи на подорожчання, вартість полуниці на українському ринку станом на сьогодні все ж у середньому на 17% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Зазначимо, що за даними "Оптового ринку", станом на 9 липня оптові ціни на полуницю першого сорту дорівнювали 135-150 грн/кг, а преміальний сорт "Мальвіна" становив до 200 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомляв, що пік здешевшання персиків можна чекати ближче до кінця місяця. За його словами, сезон українських персиків стартував наприкінці червня-на початку липня, але основне збільшення пропозиції ще попереду.

На вітчизняному ринку з'явилися перші українські кавуни нового врожаю. Кілограм поки що коштує 40 гривень в дрібному гурті, а плоди завозять з Миколаївської області. Кавуни з Херсонської області мають надійти в масовий продаж вже у другій половині липня.

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