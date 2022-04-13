Кабмін допомогає аграріям, підкреслив очільник Кабміну.

В Україні у всіх областях, крім Луганської, почалася посівна кампанія.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

"В Україні в всіх областях, крім Луганської, почалася посівна кампанія. Допомагаємо аграріям, надали їм вже пільгове фінансування на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні ухвалили рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по низці населених пунктів Луганщини.

Українська сторона звинуватила супротивника у намаганні зірвати посівну кампанію.

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило платформу для допомоги аграріям у проведенні посівної 2022 року. На ній треба заповнити спеціальну заявку за вашими потребами. Далі Мінагрополітики через засоби зв’язку зорієнтує щодо всіх подальших дій.

10 квітня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький говорив, що в Україні є дефіцит палива, але це поки не зупиняє темпи посівної кампанії.

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