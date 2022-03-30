Росіяни хочуть спричинити гуманітарну катастрофу у ряді країн світу, куди Україна постачає зернові.

Російська Федерація цілеспрямовано намагається зірвати посівну кампанію в Україні.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Посівна буде непересічна, оскільки вона відбувається не просто в умовах збройної агресії, а цілеспрямованої політики Російської Федерації по знищенню інфраструктури сільського господарства, адже ні для кого не секрет, що удари по нафтобазах, які Росія здійснила впродовж останніх декількох днів, - це власне удари по посівній. Росія хоче, що ми не засіяли ті сільськогосподарські угіддя, які у нас залишаються на контрольованій території. Вони хочуть спричинити гуманітарну катастрофу у країнах Північної Африки, арабського Сходу та інших наших традиційних контрагентів, куди ми постачаємо зернові, і в такий спосіб створити точку геополітичного протистояння з умовним Заходом", - сказав він.

Він додав, що уряд буде підтримувати вітчизняних фермерів, щоб вони все ж провели посівну кампанію.

Раніше стало відомо, що в Україні сформовані запаси продовольства на два роки. Натомість замінованими є 30 млн гектарів сільгоспугідь.

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