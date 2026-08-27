Підводні човни РФ 'засвітились' у водах Великої Британії: що вони там робили

Не виключено, що РФ таким чином готується до майбутніх диверсій.

Російські спеціалізовані підводні човни проводили обстеження критично важливої ​​підводної інфраструктури в британських водах та навколо них. Про це свідчать звіт Дослідницької служби Конгресу, пише UK Defence Journal.

У звіті мовиться про розкриття британським урядом у квітні 2026 року інформації про приховані зусилля Росії "здійснювати гібридну війну проти Великої Британії та її союзників", використовуючи спеціалізовані підводні човни для дослідження критично важливої ​​підводної інфраструктури.

Дослідники припускають, що таке обстеження з боку РФ, можливо, має на меті підготовку до майбутніх диверсій.

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Зазначається, що задіяні судна належать Головному управлінню глибоководних досліджень Росії, відомому як ГУГД. Це спеціалізований підрозділ російських Збройних сил, що підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони.

У звіті вказують, що ГУГД експлуатує низку спеціалізованих підводних човнів, підводних та надводних суден, а його основними завданнями є розвідка та збір морської розвідувальної інформації, включаючи спостереження за іноземними військово-морськими активами та управління підводними системами спостереження. Воно також може мати можливість виводити з ладу підводну інфраструктуру.

За словами експертів, занепокоєння щодо морського дна не обмежується британськими водами, оскільки американська та влада НАТО попередили союзників у 2023 та 2024 роках, що Росія активно картографує підводну інфраструктуру. У звіті нагадали, що було виявлено щонайменше шість випадків підозри у саботажі або пошкодженні кабелів у Балтійському морі протягом грудня 2025 року та січня 2026 року. У кількох випадках судна нібито тягнули якорі по морському дну.

Операції РФ щодо підводних кабелів в Європі

Як повідомляв УНІАН, Росія має "досить хорошу карту" найважливішої мережі підводних кабелів Великої Британії. Хоча Британія відокремлена від Європи всього 34 кілометрами води, мережа кабелів і трубопроводів з'єднує їх між собою. Ці лінії передають найважливіші цивільні та військові комунікації, електрику і газ - те, на чому тримається життя на островах. Але стежити постійно за сотнями кілометрів підводних кабелів складно, що робить їх уразливими для диверсій.

У квітні Уряд Великої Британії попередив Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва продовжить загрожувати британській підводній інфраструктурі в Атлантичному океані, а також розкрив деталі проваленої російської операції.

Тодішній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Лондон зафіксував зростання російської активності в Північній Атлантиці. Військові операції проти російських підводних човнів, в яких було задіяно понад 500 британських військовослужбовців, тривали понад місяць.

Крім того, Гілі підкреслив, що зробив цю заяву, щоб "привернути увагу до цієї російської діяльності". І звернувся особисто до кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що Британія "все бачить".

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