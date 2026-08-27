Долар продовжує дешевшати: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,42 грн, а євро – 51,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 27 серпня, знизився на 4 копійки і складає 44,88 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,42 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 52,33 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,77 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,67 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,15 грн/євро, а курс продажу - 51,95 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 52,01 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

Біткоїн уперше з середини травня перевищив позначку у 80 тисяч доларів і піднявся вище 81 тисячі доларів. Зростання головної криптовалюти відбувається на тлі ослаблення долара та дій Міністерства фінансів США щодо стабілізації ринку довгострокових облігацій.

Вас також можуть зацікавити новини: