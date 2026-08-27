У Дніпрі помітили рідкісного птаха, який в Україні буває лише під час міграцій (фото)

На українських водоймах ці птахи роблять короткі зупинки під час весняних та осінніх перельотів.

До Дніпра прилетів водоплавний птах, який в Україні має статус рідкісного пролітного виду.

Як повідомив Телеканал D1, мова йде про плавунця круглодзьобого. Цей вид птахів має в Україні статус рідкісного пролітного виду, тому у Дніпрі він не затримається надовго. Зазначається, що на українських водоймах цих птахів можна побачити лише під час весняної або осінньої міграції, коли вони роблять короткі зупинки для відпочинку.

Від інших водоплавних пернатих плавунець круглодзьобий відрізняється способом життя і сімейними ролями. Зокрема, самки більші за самців, мають яскравіше забарвлення – яскраву помаранчеву пляму на шиї. Тоді як оперення самців – сірувато-чорне з бурим.

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Самки самі залицяються до самців і конкурують одна з одною за їхню увагу. Вони навіть захищають територію навколо обранця.

Відклавши яйця, самка залишає обранця і знахдить іншого і розмножується вже з ним. Самець же висиджує яйця і самостійно вигодовує пташенят.

Ці птахи харчуються личинками комарів та планктоном. Щоб вполювати здобич, швидко кружляють на воді довкола осі, створюючи вир. Цей турбулентний потік підіймає поживу на поверхню води, і плавунець підхоплює її дзьобом.

Домівкою плавунця круглодзьобого є Арктика та Субарктика. Він гніздиться у тундрі та лісотундрі Північної Європи, Азії та Північної Америки.

Інші новини про птахів

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у Дніпропетровській області на річці Самара помітили рідкісного чорного лебедя. Тоді соцмережі писали, що цей птах з'явився на пляжі в районі Воронівки. Людей він не боявся і досить близько підходив до відпочивальників.

Чорні лебеді в Україні не водяться. Їхньою батьківщиною є Австралія. В Україні часто їх утримують у приватних зоопарках чи парках.

Також повідомлялося, що орнітологи відстежили шлях лелеки в Африку.

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