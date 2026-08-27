'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 27 серпня, подешевшав на 10 копійок і становить 44,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 52,35 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 27 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 52,01 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 44,88 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,42 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 52,33 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,70 гривні за євро.

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