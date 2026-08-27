Україна запустила по Росії тисячу повітряних куль: The Economist розкрив нову тактику

Повітряні кулі можуть переносити безпілотники на десятки кілометрів і запускати їх із великої висоти.

Україна активно експериментує з повітряними кулями у війні проти Росії, перетворюючи їх на незвичайний засіб для розширення можливостей безпілотників. Нові технології можуть дозволити українським дронам долати значно більші відстані та атакувати російські об'єкти далеко від лінії фронту, пише The Economist.

Повітряні кулі використовують у війнах уже понад два століття. Спочатку їх застосовували для спостереження, а згодом – як аеростатні загородження та засоби розвідки. Україна ж намагається знайти для них нове застосування.

За повідомленнями, з осені Україна запустила на територію Росії понад 1000 повітряних куль. Вони можуть виконувати різні завдання: скидати невеликі боєприпаси, змушувати російську протиповітряну оборону витрачати ресурси на хибні цілі та забезпечувати радіозв'язок із безпілотниками.

Відео дня

Найцікавіший напрям – використання аеростатів як своєрідного повітряного "таксі" для дронів.

Повітряна куля здатна підняти безпілотник на значну висоту та перенести його частину шляху за рахунок вітру. Після цього дрон можна випустити в потрібному районі. На висоті до 18 кілометрів він може планувати на значну відстань, перш ніж увімкне двигуни.

Українські військові, ймовірно, працюють над цією технологією вже понад рік. У березні 2025 року з'явилося фото безпілотника, підвішеного до аеростата українського виробництва.

У вересні російські Telegram-канали та чиновники повідомляли про велику кількість повітряних куль, які помітили приблизно одночасно з атаками безпілотників у глибокому тилу Росії.

А в травні українські військові, за повідомленнями, використали повітряну кулю для транспортування американського безпілотника Hornet. Апарат нібито пролетів на аеростаті близько 42 кілометрів, після чого його випустили на висоті приблизно 8 кілометрів.

Це дозволяє економити заряд акумулятора. За наведеними даними, під час транспортування дрон витратив лише близько 5% батареї на роботу електроніки. Таким чином, майже весь заряд залишився для виконання основного завдання.

Зазначається, що звичайна дальність польоту Hornet із наземного старту становить близько 150 кілометрів. Використання повітряної кулі потенційно може збільшити цей показник приблизно вдвічі.

Поки що технологія розрахована переважно на легкі безпілотники. Однак використання аеростата як повітряного ретранслятора зв'язку може відкрити додаткові можливості навіть для апаратів, які не здатні повністю автономно виконувати завдання.

Росія також експериментує з повітряними кулями, однак тут важливу роль відіграє погода. Напрямок вітрів може істотно впливати на те, куди саме переміститься аеростат.

Війна і дрони - нові технології

Як повідомляв УНІАН, Україна стрімко створює унікальний арсенал для війни, що постійно змінюється, оснащуючи свої Збройні Сили дронами, роботами та автономними перехоплювачами, призначеними для виявлення та ураження російських загроз із мінімальним залученням людей.

Україна має значно менше військових, ніж Росія, тому дедалі активніше використовує дрони та роботизовані системи. Вони дають змогу виконувати частину завдань без залучення військових на лінії фронту, де навіть звичайна робота може бути смертельно небезпечною.

Вас також можуть зацікавити новини: