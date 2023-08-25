Україна просить Ліван заборонити сирійському кораблю з краденою кукурудзою заходити в док.

Росія відправила до Лівану крадену українську кукурудзу. Як повідомляє Reuters з посиланням на коментар українського посольства, судно "Фінікія" перевозило 6000 тонн кукурудзи, яку вона вважала вкраденою, з чорноморського порту Севастополь.

Повідомляється, що Україна направила Лівану дипломатичну ноту, в якій попросила заборонити сирійському державному вантажному судну, що перевозить імовірно вкрадене українське зерно, зайти в ліванський порт Тріполі.

У ноті міністерствам транспорту, фінансів та економіки Лівану, а також митному управлінню посольство повідомило, що кукурудза була "вкрадена зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях".

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Також в ноті заявляється, що судно "порушило міжнародне право", і висловлюється надія, що Ліван "не допустить захід вищезгаданого вантажного судна FINIKIA в ліванські порти для продажу вкраденого українського зерна".

Росія вийшла із зернової угоди

У середині липня 2023 року Росія відмовилася продовжувати участь у "зерновій угоді". Окупанти зняли всі гарантії безпеки та пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які рухатимуться в бік українських портів.

Експерти переконані, що відсутність "зернового коридору" стримає ціни, але "вб'є" українських аграріїв.

Наприкінці серпня страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, працюючих в чорноморських портах агресора, про збільшення додаткових платежів, відомих як"премії за ризик війни".

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