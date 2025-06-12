Нові мита не будуть застосовуватися до продукції, яка прямує транзитом через ЄС.

Рада ЄС затвердила нові мита на продукти харчування та добрива з РФ та Білорусі, які досі не обкладалися жодними митами. Про це повідомляє офіційний сайт Євроради.

Згідно з рішенням, підвищені мита запрацюють з 1 липня 2025 року.

Зазначається, що нові мита запроваджуються задля скорочення залежності ЄС від агроімпорту з РФ та Білорусі та зменшення прибутків РФ, які йдуть на фінансування російської агресії проти України.

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При цьому передбачається, що нові мита на російські та білоруські азотні добрива будуть вводитися поступово, із застосуванням перехідного періоду у три роки.

"Нові мита будуть застосовуватися проти сільськогосподарських товарів, що становили 15 відсотків усього аграрного імпорту з Росії до ЄС у 2023 році", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, протягом трьох років ЄС підвищить мита на цукор, оцет, борошно і корми для худоби. Це означає, що увесь сільськогосподарський імпорт з РФ до ЄС тепер обкладатиметься митами.

Крім цього буде запроваджено 6,5%-ві мита на добрива з Росії та Білорусі, плюс додаткові збори по 40-45 євро за тонну протягом 2025-2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Разом з тим, нововведення не зачіпає російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн транзитом через Європу, що, як пояснюють в Єврокомісії, "відповідає зобов'язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі".

Торгівля між ЄС та РФ

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 22 травня схвалив у другому читанні законопроєкт про підвищення на 50% мит на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі.

Зі свого боку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує схвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ вже наступного тижня. Він може передбачати зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

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