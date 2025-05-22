Щойно новий закон набуде чинності весь сільськогосподарський імпорт з Росії обкладатиметься митами ЄС.

У четвер, 22 травня, депутати Європейського парламенту у Брюсселі схвалили пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також про введення мит на добрива, пише Deutsche Welle.

За інформацією видання, йдеться про решту продуктів, які досі не обкладалися жодними митними зборами Європейського Союзу - цукор, оцет, борошно і корми для худоби. Таким чином, щойно новий закон набуде чинності, весь сільськогосподарський імпорт з Росії обкладатиметься митами ЄС.

Євродепутати також підтримали введення 6,5%-их мит на добрива з Росії та Білорусі, плюс додаткові збори по 40-45 євро за тонну протягом 2025-2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

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Зазначається, що законопроєкт було ухвалено в першому читанні. Його підтримали 411 європарламентарів, 100 проголосували проти, а 78 утрималися. Європарламент схвалив пропозицію, з якою наприкінці січня виступила Європейська Комісія. Тепер за неї має проголосувати Рада ЄС.

У виданні додали, що нововведення не зачіпає російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн, що, як пояснюють в Єврокомісії, "відповідає зобов'язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі". Це означає, що операції купівлі-продажу російської аграрної продукції залишаються незмінними, так само як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на його суднах і надання послуг зі страхування та фінансування.

Торгівля між ЄС та Росією - останні новини

Євросоюз має намір остаточно відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Спершу передбачається заборонити імпорт газу за спотовими контрактами, а згодом – припинити закупівлі російського зрідженого газу.

У зв’язку з відмовою від російського газу ЄС шукає способи розірвати чинні контракти без виплати додаткових компенсацій. Проте, як зазначив один із представників Євросоюзу, посилання на війну в Україні як на форс-мажор може виявитися юридично недостатнім.

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