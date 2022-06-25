За словами аграріїв, не було іншого виходу, ніж віддати минулорічний врожай картоплі на крохмал.

Через війну величезна кількість минулорічного врожаю картоплі не потрапила на прилавки. Мільйони споживачів вимушено покинули країну. До того ж, частина складів перебували в окупації.

Нині фермери віддають тонни картоплі на крохмаль. Тож заводи цьогоріч вироблять рекордну кількість крохмалю за всі роки незалежності. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Йдеться про 50 тисяч тонн, а раніше було лише 10 тисяч тонн на рік. Журналісти розібралися, що робитимуть з такою кількістю крохмалю й чи будуть тепер фермери вирощувати менше картоплі.

За словами аграріїв, не було іншого виходу, ніж віддати минулорічний врожай картоплі на крохмал. Так вдалося отримати хоч якусь частину грошей. Наголошується, що Україна максимум може спожити за рік 12 тисяч тонн крохмалу, тож єдиний вихід - експорт.

Як розповіла експертка з плодоовочівництва Всесвітнього банку розвитку Оксана Руженкова, на сьогодні розглядають звернення до посольств низки країн, у яких є дефіцит з картопляним крохмалем (Казахстан, Узбекистан). Якщо не вивезти крохмал, на внутрішньому ринку буде колапс.

Великі фермери на сьогодні зменшили картопляні насадження через таку ситуацію, та вирівняють ситуацію середні та дрібні фермери, тож дефіциту картоплі не буде.

Наразі переробні підприємства перелаштовують свій бізнес на інші вироби: розглядають застосування крохмалу для виготовлення паперу, картопляних та бобових пюре.

Нагадаємо, підприємство "Артемсіль", яке тимчасово припинило роботу через обстріли росіян у Донецькій області, забезпечувало понад 90% потреб українського населення у цій продукції. Наразі на полицях магазинів українських міст відчувається уже дефіцит солі. А там, де вона є, ціни на неї захмарні.

Українців заспокоюють та кажуть, що постачатимуть сіль з-за кордону у разі нестачі. Звісно, імпортна сіль буде дорожчою.

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